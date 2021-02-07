Diyarbakır'da tadilat çalışmaları sırasında toprağa gömülü ceset bulundu
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Diyarbakır'da tadilat çalışmaları sırasında toprağa gömülü ceset bulundu

07.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:35
Diyarbakır'da tadilat çalışmaları sırasında toprağa gömülü ceset bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde toprağa gömülü ceset bulundu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde toprağa gömülü ceset bulundu.

Hasırlı Mahallesi mevkisinde 5 Şubat'ta yürütülen tadilat çalışmaları sırasında kefene sarılı şekilde toprağa gömülü ceset bulunmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumunda incelemeler sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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