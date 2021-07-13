DİYARBAKIR'DA TABUT İÇİNDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI
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DİYARBAKIR'DA TABUT İÇİNDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, camideki tabutun içinde 3 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, camideki tabutun içinde 3 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çınar ilçesine bağlı kırsal Balıksırtı Mahallesi'ndeki camide ve kullanılmayan okul binasında arama yapıldı. Camideki tabut içinde 2 bixi makineli tüfek, 1 kalaşnikof, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, delil niteliği olan silah ve mühimmat, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

DİYARBAKIR'DA TABUT İÇİNDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI
DİYARBAKIR'DA TABUT İÇİNDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI
DİYARBAKIR'DA TABUT İÇİNDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI
DİYARBAKIR'DA TABUT İÇİNDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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