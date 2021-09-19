DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü'nde pedal çevirerek bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkati çekti.

DİYARBAKIR'da bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü'nde pedal çevirerek bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkati çekti. 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğe katılan Şeymanur Yapıcı, amaçlarının hem iklim krizine hem de kadınların toplumda daha fazla görünürlüğüne dikkat çekmek olduğunu söyledi.

İzmir'de 2013 yılında başlayan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', 9 yılda büyüyerek önce Türkiye'de daha sonra dünyadaki diğer şehirlerde destek buldu. 30 ülkedeki 150 şehirde bugün saat 13.30'da eş zamanlı olarak düzenlenen bisiklet turu, Diyarbakır'da da gerçekleşti. Kayapınar ilçesi 75 metrelik yolda bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü' kapsamında hem bisikletin önemine hem de krizine dikkat çekmek için Sur ilçesinden Dağkapı Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

'İKLİM KRİZİNİN ETKİLERİNİ ACI BİR ŞEKİLDE YAŞIYORUZ'

Etkinliğe katılan kadınlar adına açıklama yapan Şeymanur Yapıcı, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' ile kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı taleplerini pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yapıcı, iklim değişikliğine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz. Geçmişte, iklim değişikliği diyorduk, şimdi artık iklim krizi diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor, canımız yanıyor. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı, otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor. İklim krizine karşı yönetimlerin de derhal harekete geçmelerini istiyoruz."

'OTOMOBİLSİZ PAZAR İLAN EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Pandemi sürecinde motorlu taşıtların yollarda olmadığında gürültü kirliliğinin azaldığına ve temiz havanın oluştuğuna şahitlik ettiklerini vurgulayan Yapıcı, "Bu süreçte toplu taşıma araçlarına binmek istemedik. Hem spor yapabileceğimiz hem de açık havada olabileceğimiz bir ulaşım aracımız olan bisiklet vardı. Şehirlerin insan odaklı olarak yeniden tasarlanmasını istiyoruz. Kamu alanlarının, özellikle kadınların, çocukların ve yaşlıların rahatlıkla ortak olarak kullanımına sunulmasını istiyoruz. Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım altyapısı ve hizmetleri almak istiyoruz. Her an bir trafik kazasına kurban gitmekten korkuyoruz. Motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Özellikle büyük şehirlerimizde pazar günleri, şehir merkezinde bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak 'Otomobilsiz Pazar' ilan edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU

DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU

DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU

DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: KANALİZASYON KANALINA GİREN BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI

Son dakika haberleri: KANALİZASYON KANALINA GİREN BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI

 Türkiye'de 26 bin 398 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 26 bin 398 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Temel Karamollaoğlu Hamit Altıntop
Magazin Bensu Soral
Spor Müge Anlı Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 22:29:59. #1.12#