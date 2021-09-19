Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

DİYARBAKIR'da bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü'nde pedal çevirerek bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkati çekti. 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğe katılan Şeymanur Yapıcı, amaçlarının hem iklim krizine hem de kadınların toplumda daha fazla görünürlüğüne dikkat çekmek olduğunu söyledi.

İzmir'de 2013 yılında başlayan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', 9 yılda büyüyerek önce Türkiye'de daha sonra dünyadaki diğer şehirlerde destek buldu. 30 ülkedeki 150 şehirde bugün saat 13.30'da eş zamanlı olarak düzenlenen bisiklet turu, Diyarbakır'da da gerçekleşti. Kayapınar ilçesi 75 metrelik yolda bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü' kapsamında hem bisikletin önemine hem de krizine dikkat çekmek için Sur ilçesinden Dağkapı Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Pandemi sürecinde motorlu taşıtların yollarda olmadığında gürültü kirliliğinin azaldığına ve temiz havanın oluştuğuna şahitlik ettiklerini vurgulayan Yapıcı, "Bu süreçte toplu taşıma araçlarına binmek istemedik. Hem spor yapabileceğimiz hem de açık havada olabileceğimiz bir ulaşım aracımız olan bisiklet vardı. Şehirlerin insan odaklı olarak yeniden tasarlanmasını istiyoruz. Kamu alanlarının, özellikle kadınların, çocukların ve yaşlıların rahatlıkla ortak olarak kullanımına sunulmasını istiyoruz. Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım altyapısı ve hizmetleri almak istiyoruz. Her an bir trafik kazasına kurban gitmekten korkuyoruz. Motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Özellikle büyük şehirlerimizde pazar günleri, şehir merkezinde bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak 'Otomobilsiz Pazar' ilan edilmesini istiyoruz" diye konuştu.