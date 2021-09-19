Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

DİYARBAKIR'da bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü'nde pedal çevirerek bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkati çekti.

DİYARBAKIR'da bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü'nde pedal çevirerek bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkati çekti. 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğe katılan Şeymanur Yapıcı, amaçlarının hem iklim krizine hem de kadınların toplumda daha fazla görünürlüğüne dikkat çekmek olduğunu söyledi.

İzmir'de 2013 yılında başlayan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', 9 yılda büyüyerek önce Türkiye'de daha sonra dünyadaki diğer şehirlerde destek buldu. 30 ülkedeki 150 şehirde bugün saat 13.30'da eş zamanlı olarak düzenlenen bisiklet turu, Diyarbakır'da da gerçekleşti. Kayapınar ilçesi 75 metrelik yolda bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü' kapsamında hem bisikletin önemine hem de krizine dikkat çekmek için Sur ilçesinden Dağkapı Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

'İKLİM KRİZİNİN ETKİLERİNİ ACI BİR ŞEKİLDE YAŞIYORUZ'

Etkinliğe katılan kadınlar adına açıklama yapan Şeymanur Yapıcı, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' ile kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı taleplerini pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yapıcı, iklim değişikliğine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz. Geçmişte, iklim değişikliği diyorduk, şimdi artık iklim krizi diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor, canımız yanıyor. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı, otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor. İklim krizine karşı yönetimlerin de derhal harekete geçmelerini istiyoruz."

'OTOMOBİLSİZ PAZAR İLAN EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Pandemi sürecinde motorlu taşıtların yollarda olmadığında gürültü kirliliğinin azaldığına ve temiz havanın oluştuğuna şahitlik ettiklerini vurgulayan Yapıcı, "Bu süreçte toplu taşıma araçlarına binmek istemedik. Hem spor yapabileceğimiz hem de açık havada olabileceğimiz bir ulaşım aracımız olan bisiklet vardı. Şehirlerin insan odaklı olarak yeniden tasarlanmasını istiyoruz. Kamu alanlarının, özellikle kadınların, çocukların ve yaşlıların rahatlıkla ortak olarak kullanımına sunulmasını istiyoruz. Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım altyapısı ve hizmetleri almak istiyoruz. Her an bir trafik kazasına kurban gitmekten korkuyoruz. Motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Özellikle büyük şehirlerimizde pazar günleri, şehir merkezinde bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak 'Otomobilsiz Pazar' ilan edilmesini istiyoruz" diye konuştu.


Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Son Dakika Haberleri
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kira artışları) 'Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kira artışları) "Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Rüya Tabirleri Binali Yıldırım
Magazin Düm Tek Tek Eser Yenenler
Spor Domagoj Vida Gülşen Marcao Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Sultan Selim Güzel Sözler Adnan Menderes Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 16:58:40. #1.12#