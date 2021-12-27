Diyarbakır'da Süryani Kadim Mezarlığı ağaçlandırıldı - Haberler
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Diyarbakır'da Süryani Kadim Mezarlığı ağaçlandırıldı

Diyarbakır'da Süryani Kadim Mezarlığı ağaçlandırıldı
AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Süryani Kadim Mezarlığı'nda gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarını tamamlayarak alanı ağaçlandırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Süryani Kadim Mezarlığı'nda gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarını tamamlayarak alanı ağaçlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla kentteki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Süryani Kadim (Ortodoks) Mezarlığında çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

Mezarlığı temizleyen ekipler, alanı yeşillendirmek için 30 mavi servi, 14 çınar yapraklı dut ağacı dikti.

Büyükşehir Belediyesi, kentteki mezarlıklarda düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürecek.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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