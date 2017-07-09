Diyarbakır'da Suriyeli Çocuk Kavgada Bıçaklandı

DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'nde Suriyeli 14 yaşındaki M.T., iddiaya göre yoldan geçen bir kişiye domates atması sonucu çıkan kavgada bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan M.T. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Merkez Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi üzerinde bulunan Mavi Köşe semtinde dün akşam saatlerinde iddiaya göre M.T., yoldan geçen bir kişiye domates atınca aralarında kavga çıktı. Kavgada M.T., bıçaklanarak yaralandı.Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hızla gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları M.T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Suriyeli çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çevrede araştırma yapan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Soruşturma sürüyor. - Diyarbakır