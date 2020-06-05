Diyarbakır'da şüpheli poşetten giysi çıktı
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Diyarbakır'da şüpheli poşetten giysi çıktı

Diyarbakır'da şüpheli poşetten giysi çıktıDİYARBAKIR'da, yeraltı çarşısı girişine bırakılan şüpheli paketten giysi çıktı.

05.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:05

Diyarbakır'da şüpheli poşetten giysi çıktı

DİYARBAKIR'da, yeraltı çarşısı girişine bırakılan şüpheli paketten giysi çıktı.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis Yeraltı Çarşısı girişinde sabah saatlerinde poşet görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatıp, çarşı girişine güvenlik şeridi çekti. Çağırılan bomba imha uzmanı, güvenlik önlemlerinin ardından poşeti kontrol etti. Poşette giysi olduğu belirlenince yol yeniden trafiğe açıldı.

Diyarbakır'da şüpheli poşetten giysi çıktı

Kaynak: DHA

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