Diyarbakır'da şüpheli ölüm
Haberler » Güncel » Diyarbakır'da şüpheli ölüm - Haber

Diyarbakır'da şüpheli ölüm

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir kişi evinin arkasındaki alanda ölü bulundu.

29.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:58
Diyarbakır'da şüpheli ölüm

'ın ilçesinde bir kişi evinin arkasındaki alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Abalı Mahallesi'nde yaşayan Abdulvahap Başbuğ'u (65), evinin arkasındaki alanda hareketsiz şekilde bulan kardeşi Mehmet Başbuğ, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, Başbuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Başbuğ'un cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler