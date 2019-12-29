Diyarbakır'da şüpheli ölüm
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir kişi evinin arkasındaki alanda ölü bulundu.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir kişi evinin arkasındaki alanda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Abalı Mahallesi'nde yaşayan Abdulvahap Başbuğ'u (65), evinin arkasındaki alanda hareketsiz şekilde bulan kardeşi Mehmet Başbuğ, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, Başbuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Başbuğ'un cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.