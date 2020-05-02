Diyarbakır'da süneyle mücadele çalışması başlatıldı
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Diyarbakır'da süneyle mücadele çalışması başlatıldı

Diyarbakır'da süneyle mücadele çalışması başlatıldı
02.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:08

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla 126 kişiden oluşan 12 ekip, süneyle mücadele çalışmalarına başladı.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla 126 kişiden oluşan 12 ekip, süneyle mücadele çalışmalarına başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen süneyle mücadele çalışması kapsamında 126 kişiden oluşan 12 ekip çalışmalara başladı. Merkez Kayapınar ilçesinde kırsal mahalledeki tarlalarda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, süneyle mücadele ekiplerinin, kent genelindeki ekili alanlarda inceleme ve tespitler yaptığını söyledi.

Süne mücadelesinin arazide yapılan çalışmaları yerinde kontrol etmek için çalışmalarda bulunduğunu kaydeden Atalar, tarımsal ve hayvansal üretimin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

"Koronavirüs tedbirlerini uygulamakla beraber istisna kapsamında bulunan çiftçilerimizin arazide üretimleri devam ediyor. Çünkü üretim devam etmek zorunda. Yapılan çalışmalarla verim kaybına izin vermeden maksimum verim almak zorundayız." diyen Atalar, sahada aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Üretim kesintisiz sürüyor

Atalar, 126 teknik personelle süne mücadelesine başladıklarını, arazilerinin iyi olduğunu, önümüzdeki 15-20 günün böyle devam etmesi durumunda çok bereketli bir sezon geçireceklerini düşündüğünü kaydetti.

Bakanlığı koronavirüs tedbirleri devam ederken, çiftçilerin üretime kesintisiz bir şeklide devam edebilmesi için çiftçileri bilgilendirdiğini aktaran Atalar, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız broşürler hazırlayarak illere gönderdi. Biz de bunları çiftçilerimize dağıttık. Tedbirlerin alınarak üretimin devam etmesi için aynı zamanda eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü sağlıklı gıdaya ulaşmak çok önemli. Güvenilir gıdanın üretilmesi olmazsa olmazımızdır. Her zamankinden daha çok buna ihtiyacımız var."

Tarımsal üretimin devam etmesinin önemini çiftçilere de anlattıklarını dile getiren Atalar, bu yıl üretim devam ederken koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirleri de almaları gerektiğini anlattı.

Atalar, "Bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla çiftçimizin önündeki bütün engeller kaldırıldı. Tarımsal faaliyette, hayvancılık ve gıda üreten işletmelerde kesinti olmaması için bütün tedbirler alındı. Çiftçimiz arazide tarlasının başında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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