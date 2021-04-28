Diyarbakır'da sulama inşaatları devam ediyor
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Diyarbakır'da sulama inşaatları devam ediyor

Diyarbakır'da sulama inşaatları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'da içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'da içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

DSİ tarafından Diyarbakır'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Başlar Barajı inşaatında 7 bin 800 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya hazır hale getirildiğini belirterek, projenin tamamının bitirilmesi ile toplamda 38 bin 200 dekar tarım alanının daha sulamaya açılacağını söyledi.

Milli ekonomiye yılda 32 milyon 470 bin Türk Lirası katkı

Yapılan çalışmaların ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Yıldız, "Projenin yüzde 27'lik kısmı tamamlanmış olup, 4,5 kilometre ana boru hattı ile 15 kilometre şebeke boru hattı döşenmiştir. Ayrıca Diyarbakır-Silvan karayolu geçişi yatay sondaj imalatı tamamlanmıştır. Ana boru ve şebeke hatlarında boru döşeme imalatları sanat yapılarının beton ve mekanik imalatları hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 32 milyon 470 bin Türk Lirası katkı ve 5 bin kişilik ek istihdam sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Diyarbakır'da sulama inşaatları devam ediyor
Diyarbakır'da sulama inşaatları devam ediyor
Diyarbakır'da sulama inşaatları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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