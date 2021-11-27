Diyarbakır'da suça sürüklenen iki çocuk gasp iddiasıyla tutuklandı - Haberler
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Diyarbakır'da suça sürüklenen iki çocuk gasp iddiasıyla tutuklandı

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da suça sürüklenen iki çocuk gasp iddiasıyla tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde suça sürüklenen iki çocuk gasp iddiasıyla tutuklandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde suça sürüklenen iki çocuk gasp iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 15 ve 20 Kasım'da 11 ve 13 yaşlarındaki çocukların cep telefonlarını bıçak zoruyla gasbedenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Eğitim kurumlarının ders çıkış saatlerine yoğunlaşarak bu noktalarda farklı kılıklarla çalışma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, suça sürüklenen F.D. (16) ve K.İ'yi (17) suç aleti bıçakla yakaladı.

Gasp hazırlığındayken yakalandıkları öne sürülen zanlılar, mağdur çocuklar tarafından teşhis edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

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AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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