Diyarbakır'da suç makinesi hırsız, polisten kaçamadı

05.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:36

Diyarbakır'da birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerinin yaptığı teknik takip ve çalışma sonucunda kıskıvrak yakalandı.



Diyarbakır'da birçok suçtan kaydı bulunan Yenişehir ilçesi Toplu Konutlar mevkinde birçok evden vatandaşların değerli eşyasını çalarak kayıplara karışan M.İ.Ç. (19) isimli zanlının yakalanması için Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu M.İ.Ç., kıskıvrak yakalandı.



M.İ.Ç.'nin yapılan GBT'sinde hükümlü ve tutuklu kaçması, evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, elde veya üstte taşınan eşyayı almak suretiyle hırsızlık, elde veya üstte taşınan eşya hakkında hırsızlık, birden fazla kişi ile birlikte gece vakti yağma, elde veya üstte taşınan eşyayı almak suretiyle hakkında hırsızlık ve elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık, 3 farklı adreste tabanca, cep telefonu, para ve değerli eşya çalmaktan aranması olduğu ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan M.İ.Ç., sağlık kontrollerinin ardından sorgusu yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA