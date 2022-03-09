DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Şubat ayı bilançosu: 360 kazada 237 kişi yaralandı, 1 kişi öldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Şubat ayı kaza bilançosunda 360 kazada 237 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Diyarbakır'da, Şubat ayı içerisindeki kaza bilançosu korkuttu. 360 kazada, 237 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Kazaların 144'ü ölümlü ve yaralanmalı olurken, 216'sı ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Kazalar, sürücü hatalarından

Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise, araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak belirtildi.