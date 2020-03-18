Diyarbakır'da su taşkını nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı Diyarbakır'da aşırı yağış nedeniyle birçok bölgede su taşkınları yaşandı.

Diyarbakır'da aşırı yağış nedeniyle birçok bölgede su taşkınları yaşandı. DİSKİ ekipleri, su taşkınlarına anında müdahale etti.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik, Dokuzçetlik ve Fabrika mahallelerinde aşırı yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı. Şehitlik mahallesinde yaşanan su taşkınları bazı kanalizasyon şebekelerinin taşmasına neden olurken, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri taşkınların önüne geçmek için vidanjörlerle müdahalede bulundu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışların akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA