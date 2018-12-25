Diyarbakır'da Su Sayaçlarının Donmasına Karşı Uyarı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçlarının donmasına karşı alınacak önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

DİSKİ'den yapılan açıklamada, havaların aniden soğumaya başladığı bugünlerde su sayaçları ve tesisatta donma olayları yaşandığından vatandaşların mağdur olduğu belirtildi.

Bu yerlerin bakım, onarım ve korunmasının vatandaşların görevi olduğu kaydedilen açıklamada, su sayacı ve açıkta bulunan su tesisatının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması ve suyun kullanılmadığı zamanlarda çok az miktarda açık bırakılması sonucunda borularda ortaya çıkacak donmaların önleneceği bildirildi.

Açıklamada, "Donan sayaç ve tesisat borularının vatandaşlar tarafından sıcak su dökülerek veya ateş tutarak açılmaya çalışılması, musluk ve su borularının patlamasına, maddi hasarın artmasına sebebiyet vermektedir. Çok soğuk havalarda şebekede durağan su bırakmamak gerekir. Sayacı donan vatandaşlar, ALO DİSKİ 185 veya Abone İşleri Daire Başkanlığı Sayaç Şefliğine başvurması halinde gerekli müdahaleler yapılacak." denildi.

Kaynak: AA