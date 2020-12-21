Diyarbakır'da 'Su Gibi Çözüm' kampanyasında son 10 gün
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Diyarbakır'da 'Su Gibi Çözüm' kampanyasında son 10 gün

21.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:20
Diyarbakır'da 'Su Gibi Çözüm' kampanyasında son 10 gün

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, su faturası borcu olup gecikme faizi biriken ve borcunu yapılandırmak isteyen abonelerin, yapılandırmadan faydalanması için başlattığı 'Su Gibi Çözüm' kampanyasına vatandaşlar 31 Aralık 2020 tarihine...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, su faturası borcu olup gecikme faizi biriken ve borcunu yapılandırmak isteyen abonelerin, yapılandırmadan faydalanması için başlattığı 'Su Gibi Çözüm' kampanyasına vatandaşlar 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurabilecek. İlk 20 günde 5 bin 631 abonenin başvurduğu kampanyada 7 milyon 250 bin 526 liralık borç için yapılandırmaya gidildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, su faturası borcu olup gecikme faizi biriken ve borcunu yapılandırmak isteyen abonelerin yapılandırmadan faydalanması için başlattığı 'Su Gibi Çözüm' kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 11 Kasım tarihli Devlet Vergi Yapılandırması Kararının Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından DİSKİ Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da su borcu olan vatandaşların bu düzenlemeden yararlanabilmesi için başlattığı 'Su Gibi Kampanyasında' 31 Ağustos 2020 tarihi öncesinde su faturası borcu olup gecikme faizi biriken ve borcunu yapılandırmak isteyen abonelerin, yapılandırmadan faydalanması için 31 Aralık 2020 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekiyor.

Seyyar vezneler kuruldu

Yapılandırmaya başvurmak için vatandaşlar ilk günden itibaren DİSKİ ödeme noktaları, Alo 185 ve DİSKİ web sitesi üzerinden müracaatlarını gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören kampanyada korona virüs tedbirlerine uygun şekilde işlemler yapıldı. Uzun sıra oluşmaması için vatandaşlar ödeme noktalarına kontrollü şekilde alınarak işlemleri yapıldı, mobil tahsilat araçları hizmet verdi. Yoğunluk oluşmaması için seyyar vezneler kuruldu. Vatandaşların mağdur olmaması için ödeme noktalarındaki personel sayıları arttırıldı.

İlk 20 günde 5 bin 631 abonenin başvurduğu kampanyada 7 milyon 250 bin 526 liralık borç için yapılandırmaya gidildi. Kampanyada 31 Ağustos 2020 tarihi öncesinden birikmiş borçların, gecikme faizleri ile birlikte toplam 167 milyon lira olduğu belirtildi.

Borç faizleri silinecek

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi geçmiş su borcu olan abonelerin gecikme faizlerini sildiklerini belirterek, "Büyük ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Bu kapsamda su borcu olan bütün vatandaşlarımızı bu önemli imkandan yararlanmaya ve bu fırsatı kaçırmamaya davet ediyorum" dedi.

Yapılandırma tebliğinin ardından ilk taksit ödemeleri Ocak 2021'de başlayacak. Abonelere 6, 9, 12, 18 taksitlerle ödeme kolaylığı sağlanacak. Belirlenen tutarların ödenmesi halinde bu borçlara bağlı cezalar ve faizlerin tahsilatından vazgeçilecek. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 'Su Gibi Çözüm' kampanyasında son 10 gün
Diyarbakır'da 'Su Gibi Çözüm' kampanyasında son 10 gün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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