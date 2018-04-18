Diyarbakır'da Spor Turnuvaları Başlıyor

Diyarbakır Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun geleneksel spor turnuvaları Türkiye finalleri başlıyor.

Futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi turnuvalarında Türkiye finali için yarışacak iller, yurtlar arası turnuvalarda birinci olan takımlardan oluşacak. 16-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak grup elemeleri sonrası birinci olan takım, 30 Nisan-06 Mayıs tarihlerinde ilgili spor dalının Türkiye finali için yarışacak. Voleybol ve Basketbol 7. grup elemeleri Diyarbakır KYK İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Gaziantep, Hatay, Batman, Siirt, Hakkari, Kilis, Şırnak ve Diyarbakır takımlarının katılımı ile 16-21 Nisan 2018 tarihlerinde Seyrantepe Kapalı Spor Salonunda yapılacak. Konuk ekipler Diyarbakır KYK yurtlarında ağırlanacak olup turnuva kapsamında Öğrencilere şehir gezisi yapılarak tarihi ve turistik mekanlar tanıtılacaktır. Turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve takımlara çeşitli ödüller verilecek.

Diyarbakır Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu il Müdürü Metin Yılmaz turnuvaların; gençlerin fiziksel gelişimine katkı sağladığı belirterek, "16-18 Nisan 2018 tarihleri arasında 3 gün sürecek olan müsabakalarımıza katılmak üzere Diyarbakır dışından gelen Batman, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Siirt ve Sımak KYK İl Müdürlüklerini temsilen gelen takımlarda yer alan öğrenci, personel ve antrenörlerimize de; ilimize ve turnuvamıza hoş geldiniz diyor ve müsabakalara katılan tüm ekiplere başarılar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR