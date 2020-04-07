Diyarbakır'da Sosyal Yardım Evlere Taşındı
Sosyal yardım alanların PTT şubelerinde oluşturduğu yoğunluk tepkilere neden olunca yardımların evlere götürülmesi kararlaştırıldı.
07.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:46
Sosyal yardım alanların PTT şubelerinde oluşturduğu yoğunluk tepkilere neden olunca yardımların evlere götürülmesi kararlaştırıldı. Diyarbakır'da polisler muhtarları da yanlarına alarak kapı kapı gezip para dağıttı. Ancak tüm uyarılara rağmen caddeler hala kalabalık.
Kaynak: DailyMotion.com