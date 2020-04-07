Diyarbakır'da Sosyal Yardım Evlere Taşındı Sosyal yardım alanların PTT şubelerinde oluşturduğu yoğunluk tepkilere neden olunca yardımların evlere götürülmesi kararlaştırıldı.

Sosyal yardım alanların PTT şubelerinde oluşturduğu yoğunluk tepkilere neden olunca yardımların evlere götürülmesi kararlaştırıldı. Diyarbakır'da polisler muhtarları da yanlarına alarak kapı kapı gezip para dağıttı. Ancak tüm uyarılara rağmen caddeler hala kalabalık.