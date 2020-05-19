Diyarbakır'da "Sosyal Mesafeli Gelinlik" Diyarbakır'da bir tasarımcı, sosyal mesafe kuralları ve Corona virüsü salgınının yarattığı işsizliğe dikkat çekmek amacıyla, sosyal mesafeli ve maskeli gelinlik tasarladı.

Diyarbakır'da bir tasarımcı, sosyal mesafe kuralları ve Corona virüsü salgınının yarattığı işsizliğe dikkat çekmek amacıyla, sosyal mesafeli ve maskeli gelinlik tasarladı. Özel olarak üretilen gelinlik 12 metrekare yer kaplıyor ve geline yaklaşmak mümkün olmuyor. Kaynak: DailyMotion.com