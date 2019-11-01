Diyarbakır'da sosyal medya hesabından devlet büyüklerine hakaret eden şahıs tutuklandı

01.11.2019 16:48

Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Diyarbakır eski İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği tespit edilen E.E., polis ekipleri tarafından yakalanarak ifade işlemlerinin tamamlanması sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.



Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda E.E. isimli şahsın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Diyarbakır eski İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a hakaret ettiği tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından E.E., ikamet ettiği adresin tespit edilmesi sonrası önceki gece yapılan operasyonda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



E.E., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA