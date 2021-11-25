Diyarbakır'da sonbahar güzelliği

DİYARBAKIR (AA) - Medeniyetler şehri olarak bilinen Diyarbakır'da, sonbahar mevsimiyle doğada renk cümbüşü yaşanıyor.

Kentte sonbahar renklerine bürünen tarihi mekanlar, çevresindeki sarı, kahverengi ve yeşilin hakim olduğu alanlarla güzelliklerine güzellik kattı.

Dicle Nehri'nin iki yakasını bağlayan Ongözlü Köprü başta olmak üzere kentteki tarihi mekanlardaki eşsiz sonbahar manzaraları görenleri hayran bırakıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve 8 bin yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı Hevsel Bahçeleri de sonbahar renklerine bürünmüş durumda.