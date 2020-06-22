Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu
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Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda operasyonda 7 milyon 571 bin 62 kök kenevir bitkisi ile 1 ton 600 kilo esrar ele geçirildi.

22.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:49

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda operasyonda 7 milyon 571 bin 62 kök kenevir bitkisi ile 1 ton 600 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi son 4 yıl içinde ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar oldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Bağlan ve Kabakaya köyleri kırsalında icrasına başlanılan Şehit Jandarma Er Muammer Gür narko-terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı. Operasyonda, önceden tespiti yapılan 89 farklı noktada 7 milyon 571 bin 62 kök kenevir bitkisi, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 8 bin 400 metre uzunluğundaki su hortumu-borusu, 6 adet su motoru ele geçirildi. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.

Lice'de icra edilen temas araması esnasında, elinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçmaya çalışan bir şahıs yakalanarak hakkında adli işlemlere başlandı. Lice ilçesinde ele geçirilen kenevir bitkisinin, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu öğrenildi.

(Muhammet Romedi Yılmaz - Hasan Dayan/İHA)

Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA

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