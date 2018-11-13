Diyarbakır'da Son Bir Yılda Çocuk İstismarı Yüzde 58 Arttı

Diyarbakır'da son bir yılda istismara uğrayan 18 yaş altı çocuk sayısı yüzde 58 oranında arttı. Geçtiğimiz yıl istismara uğrayan çocukların yüzde 62.9'unu ise 15-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl istismara uğrayan çocuk sayısı bir önceki yıla göre yüzde 58 oranında artarak 509'a yükseldi. Diyarbakır'da 2017 yılında istismara uğrayan 509 çocuğun yüzde 62.9'unu 15-17 yaş grubu, yüzde 17.9'unu 12-14 yaş grubu yüzde 19.2'sini ise 11 yaş ve altı yaş grubu oluşturdu. İstismara maruz kalan çocukların yüzde 87'sini kız, yüzde 13'ünü ise erkek çocuklar oluşturdu.

Diyarbakır'da son 4 yılda ise bin 513 çocuk istismara maruz kaldığı verilere yansıdı. - DİYARBAKIR