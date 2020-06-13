Diyarbakır'da son 13 günde 450 vaka hastaneye kaldırıldı, 650 kişi evlerinde karantinada
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Diyarbakır'da son 13 günde 450 vaka hastaneye kaldırıldı, 650 kişi evlerinde karantinada

Diyarbakır'da son 13 günde 450 vaka hastaneye kaldırıldı, 650 kişi evlerinde karantinada Yeni normalleşme süreci devam ederken Diyarbakır korona virüs salgınında diken üstünde.

13.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:59

Diyarbakır'da son 13 günde 450 vaka hastaneye kaldırıldı, 650 kişi evlerinde karantinada

DİYARBAKIR - Yeni normalleşme süreci devam ederken Diyarbakır korona virüs salgınında diken üstünde. Son 13 gün içinde 450 kişi hastanede tedavi altına alınırken, yaklaşık 650 kişinin ise evlerinde karantinada tutulduğu öğrenildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönüştü. Türkiye'de şimdiye kadar 2 milyon 541 bin 903 test yapılırken, 175 bin 218 vaka tespit edildi. Bu vakaların 149 bin 102'si iyileşti. 4 bin 778 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, 664 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Hükümetin atmış olduğu adımlar ve vatandaşların da 'evde kal' çağrılarına uymasının ardından 1 Haziran itibari ile yeni normalleşme sürecine girildi.

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır diken üstünde yaşamaya devam ediyor. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son 13 gün içinde 450 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 650 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Kent genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca maskesiz sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Diyarbakır'da son 13 günde 450 vaka hastaneye kaldırıldı, 650 kişi evlerinde karantinada

Kaynak: İHA

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