Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla öldürülen kadının kardeşi gözaltına alındı
16.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:24
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'in (34) öldürülmesiyle ilgili kardeşi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'in (34) öldürülmesiyle ilgili kardeşi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şaylemez'in gece Lise 4. Sokak'ta yürürken silahla öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Şaylemez'in kardeşi Abdulah Şaylemez sorgulanıyor.
Gülistan Şaylemez'in, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri ise devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan