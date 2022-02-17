Diyarbakır'da sokak sağlıklaştırma çalışması

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İnönü Caddesini Sur ilçesinin tarihi dokusuna uygun hale getirmek amacıyla sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi Sur ilçesindeki caddelerin kente yakışır, temiz, düzenli ve ilçedeki diğer yapılarla mimari bir bütünlük sağlaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, İnönü Caddesi sokak sağlıklaştırma çalışması kapsamında Sur Kaymakamlığı binası önünden çalışmalara başladı.

Cadde üzerinde yer alan 77 dükkan ve 29 bina, proje kapsamında kent mimarisine uygun şekilde yenilenecek.

Binaların dış cephesinin boyanacağı caddede, dükkanların dış cephelerin bazalt kaplama yapılacak, otomatik kepenk sistemi kurulacak.

Vitrin camlarında geleneksel çivi görünümünde mantar biçimli ahşap malzemelerinin kullanılacağı çalışmada ekipler, tescilli olmayan bütün yapılarda çelik konstrüksiyonlu, presli ahşap kaplamalı kapılar yerleştirecek.

Caddenin yol ve kaldırımları yenilenecek, tarihi dokuya uygun aydınlatma sistemi kurulacak.