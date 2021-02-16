Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı (3)

16.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:04
Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı (3)

GÜLİSTAN'IN ÖLDÜRÜLMEDEN DAKİKALAR ÖNCE KARDEŞİYLE GÖRÜNTÜSÜ Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'in (37), dün akşam Abdullah Şaylemez (28) tarafından vurularak, öldürülmeden 2 dakika önce kardeşiyle sokakta yürüdükleri anlardan görüntüler ortaya çıktı.

GÜLİSTAN'IN ÖLDÜRÜLMEDEN DAKİKALAR ÖNCE KARDEŞİYLE GÖRÜNTÜSÜ 

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'in (37), dün akşam Abdullah Şaylemez (28) tarafından vurularak, öldürülmeden 2 dakika önce kardeşiyle sokakta yürüdükleri anlardan görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; saat 19.17'de olayın meydana geldiği sokakta Gülistan, kardeşi Abdullah Şaylemez ile birlikte bir süre yürüdüğü anlar yer aldı. Saat 19.18'de ise kardeş Şaylemez'in sokakta arkasına bakıp, uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı (3)
Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı (3)
Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı (3)
Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Merve Dizdar Meghan Markle Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Silah Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı (3) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 14:05:16. #1.14#
title