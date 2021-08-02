Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Diyarbakır'da iddiaya göre günübirlik ev kiraya verenler arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iddiaya göre günübirlik ev kiraya verenler arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti Akkoyunlu 2. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, günübirlik ev kiralama işi yapan şahıslar sokakta bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahların çekilmesiyle kavgaya dönüştü. Kavga esnasında patlayan silahın kurşunlarından biri V.K. isimli bir kişiye ve park halinde olan araca isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzere olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme yapılarak, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı