Diyarbakır'da sokak ortasında kadın cinayeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır'da sokak ortasında kadın cinayeti

15.02.2021 20:48 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:52
Diyarbakır'da sokak ortasında kadın cinayeti

DİYARBAKIR'da 20 yaşındaki Gülistan Şaylemez, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında sırtından tabanca ile vurularak öldürüldü.

DİYARBAKIR'da 20 yaşındaki Gülistan Şaylemez, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında sırtından tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.  

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz biri kişi tarafından tabanca ile ateş edildi. Şaylemez, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Şaylemez, hayatını kaybetti. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak delil araması yaparken, Şaylemez'in cansız bedeni, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Polis, kaçan zanlının yakalanması bölgede çalışma başlattı. 

 

 


Diyarbakır'da sokak ortasında kadın cinayeti
Diyarbakır'da sokak ortasında kadın cinayeti
Diyarbakır'da sokak ortasında kadın cinayeti
Diyarbakır'da sokak ortasında kadın cinayeti
Diyarbakır'da sokak ortasında kadın cinayeti
Diyarbakır'da sokak ortasında kadın cinayeti
Diyarbakır'da sokak ortasında kadın cinayeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Osman Kavala Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Arda Turan Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da sokak ortasında kadın cinayeti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 20:52:28. #1.16#
title