Diyarbakır'da, sokak ortasında Gülistan'ı öldüren erkek kardeşi tutuklandı
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Diyarbakır'da, sokak ortasında Gülistan'ı öldüren erkek kardeşi tutuklandı

17.02.2021 10:04 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:09
Diyarbakır'da, sokak ortasında Gülistan'ı öldüren erkek kardeşi tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, önceki gün ablası Gülistan Şaylemez'i (37) sokak ortasında tabancayla vurarak, öldüren ve polis ekiplerince cinayetten 3 saat sonra yakalanan Abdullah Şaylemez (28), mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, önceki gün ablası Gülistan Şaylemez'i (37) sokak ortasında tabancayla vurarak, öldüren ve polis ekiplerince cinayetten 3 saat sonra yakalanan Abdullah Şaylemez (28), mahkemece tutuklandı. 

Olay, 15 Şubat'ta akşam saatlerinde, Diyarbakır Adliyesi karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından gelen kardeşi Abdullah Şaylemez, tabancayla 5 el ateş etti. Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi Şaylemez de olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah Şaylemez, olaydan 3 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaylemez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Öte yandan Abdullah Şaylemez'in, 11 Şubat'ta Almanya'dan İstanbul'a geldiği, önceki gün de Diyarbakır'a gittiği ortaya çıkmıştı. Gülistan Şaylemez'in 5 Şubat'ta polise verdiği ifadede, akrabaları olan Adil S.'nin kendisini Diyarbakır'da görüp, babası Abdülvehap Şaylemez'i arayarak, "Kızını Diyarbakır'da gördüm. Kötü yola düşmüş" dediği öğrenilmişti. Baba Abdülvehap Şaylemez'in bu telefon konuşmasının ardından oğlu Abdullah'ı arayarak Diyarbakır'a gelmesini istediği ortaya çıkmıştı.


Diyarbakır'da, sokak ortasında Gülistan'ı öldüren erkek kardeşi tutuklandı
Diyarbakır'da, sokak ortasında Gülistan'ı öldüren erkek kardeşi tutuklandı
Diyarbakır'da, sokak ortasında Gülistan'ı öldüren erkek kardeşi tutuklandı
Diyarbakır'da, sokak ortasında Gülistan'ı öldüren erkek kardeşi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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