Diyarbakır'da sokak hayvanlarına yiyecek DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın sokağa çıkmaması nedeniyle yemek bulamayan sokak hayvanları için kentteki sokak ve caddelere, mama, yem, et ve su bıraktı.

DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın sokağa çıkmaması nedeniyle yemek bulamayan sokak hayvanları için kentteki sokak ve caddelere, mama, yem, et ve su bıraktı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 33 kişilik personelle 7 ekip oluşturuldu. Kentteki 53 noktada sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik çalışma yürüten ekipler, belirlenen alanlara kaplarda et, yem, mama ve su bıraktı.Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Korkutan, sokak hayvanlarının her türlü bakım ve beslenme ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, "Biz sayın valimizin talimatlarıyla yaklaşık bir ay öncesinden sokakta bulunan bütün canlılarımıza mama, yem ve her türlü bakım besleme gerçekleştirmekteyiz. Toplam 53 noktada çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda ilimizin bütün kesimlerine 7 ekip 33 personelle can dostlarımızı besliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA