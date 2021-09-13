DİYARBAKIR'DA SOKAK HAYVANLARI İÇİN ONLİNE KONSER VERİLECEK

DİYARBAKIR'da çoğunluğu gönüllülerden oluşan Patili Yaşam Derneği (PAYADER) üyesi hayvanseveler, sokakta şiddete maruz kalan, engelli, yaralı köpekler ve kediler için online sistem üzerinden 'Her mama bir nota' isimli konser verecek. Hayvanseveler giriş ücreti 30 TL olan bu konserde elde ettikleri gelirle, hayvanların bakımlarını yapacak.

Diyarbakır'da yaklaşık bir yıl önce Filiz Kaya tarafından kurulan PAYADER dernek üyeleri, Merkez Kayapınar ilçesinde bir villa kiraladı. Üyeler, kendi imkanlarıyla burada sokak hayvanlarının bakımlarını yapmaya başladı. Dernek üyeleri yüzlerce sokak hayvanıyla ilgili olarak her gün düzenli olarak noktalar oluşturup su ve mamayla besleme imkanı sağlıyor. Hayvanseverler, yaralı, engelli ve şiddete maruz kalan köpek ile kedilerin bakımlarını yapmak için de harekete geçti. Kısırlaştırma ve sokak hayvanlarının bakımları için bu kez girişi 30 TL olan 'Her mama bir nota' isimli online konser planladı. 17 Eylül Cuma günü yapılması planlanan online konser için elde edilecek gelirle birlikte sokak hayvanlarının bakımı yapılacak.

'EN AZ 30 TL BAĞIŞ YAPILIRSA DİYARBAKIR'DAKİ CANLARA HERKESİN BİR KATKISI OLUR'

Gönüllülerden Gülistan İpteş, dernektekilerin tamamının gönüllülerden oluştuğunu ve asıl amaçlarının hayvanları kısırlaştırma olduğunu söyledi. İpteş, "Bunun yanı sıra şiddet görmüş yaralı ve bakıma muhtaç engelli köpeklere bakıyoruz. Dernek yaklaşık bir yıldır kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Zaman zaman çok düşük bağışlar alıyoruz. Alt seviyelerdeyiz diyebiliriz. Kapanma noktasına geldik. Özellikle Diyarbakır halkından destek istiyoruz. Önümüzdeki Cuma günü online konserimiz var. Her mama bir nota hayvan sever bir grup arkadaşımız bize destek olacak. En az 30 TL bağış yapılırsa Diyarbakır'daki canlara herkesin bir katkısı olur. Elde edilecek gelirle tedavi ve kısırlaştırma yapacağız. Tamamı bütün sokak canlarına gidecek. Aslında amacımız kısırlaştırma seferberliği yapmak istiyoruz. Bu anlamda ciddi bir bağış istiyoruz. Beklentilerimiz bu yönde Diyarbakır sokakları uyuzlu hayvanlarla dolu. Yavrulu annelerle beraber ve hepsi hor görülüyor. Bu konuda kendimizi kandırmayalım ve kısırlaştırma çok önemli" dedi.