Son dakika haberi! Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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Son dakika haberi! Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

05.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:23

Son dakika haberi: Amasya Belediyesi ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.

Amasya Belediyesi ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün akşam saat 21.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Amasya'da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

Amasya Belediyesi ekipleri, kent merkezinde hayvanların beslenmesinde sorun yaşamasını önlemek amacıyla beslenme odaklarına mama ve yem bıraktı.

Belediye ekiplerince salgın sürecinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için daha önce belirlenen yerlere mama bırakmaya devam edeceği bildirildi.

Son dakika haberi! Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberi! Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberi! Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberi! Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Amasya'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Amasya'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
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