Diyarbakır'da şoförlere doğru iletişim eğitimi verildi - Haberler
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Diyarbakır'da şoförlere doğru iletişim eğitimi verildi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da şoförlere doğru iletişim eğitimi verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında görev yapan şoförlere, iletişim becerileri ve nezaket kuralları eğitimi verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında görev yapan şoförlere, iletişim becerileri ve nezaket kuralları eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve vatandaşlarla birebir iletişim halinde olan şehir içi toplu taşımada görevli otobüs şoförlerine yönelik eğitim düzenlendi.

Ali Emiri Toplantı Salonunda düzenlenen programda psikolog Sadık Sun tarafından şoförlere "Öfke kontrolü ve stres yönetimi" eğitimi verildi.

Eğitimde, şoför ve yolcu arasında kurulacak olan ilişkide, davranış ve nezaket kuralları, trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanımı, öfke kontrolü, etkili iletişim becerileri, otobüslerde çıkması muhtemel olaylarda kriz yönetimi, zor yolcularla baş etme konuları anlatıldı.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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