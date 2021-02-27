Diyarbakır'da Sivil Savunma Günü Oryantiring Yarışması düzenlendi
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Diyarbakır'da Sivil Savunma Günü Oryantiring Yarışması düzenlendi

27.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:36
Diyarbakır'da Sivil Savunma Günü Oryantiring Yarışması düzenlendi

Diyarbakır'da Sivil Savunma Günü Oryantiring Yarışması'na katılan sporcular hedefleri bulmak için zamanla yarıştı.

Diyarbakır'da Sivil Savunma Günü Oryantiring Yarışması'na katılan sporcular hedefleri bulmak için zamanla yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring İl Temsilciliği tarafından Seyrantepe Spor Tesislerinde düzenlenen yarışmaya farklı yaş gruplarından 65 sporcu katıldı.

Özel yetenek kurslarında eğitim görün sporcuların da katıldığı yarışmada, katılımcılar belirlenen 8 hedefi en kısa sürede bulmak için ter döktü.

Dereceye giren sporculara madalya verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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