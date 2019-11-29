Diyarbakır'da sis kara ve hava ulaşımını etkiledi
Haberler » Güncel » Diyarbakır'da sis kara ve hava ulaşımını etkiledi - Haber

Diyarbakır'da sis kara ve hava ulaşımını etkiledi

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürerek, sürücülere zor anlar yaşattı.

29.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:22
Diyarbakır'da sis kara ve hava ulaşımını etkiledi

DİYARBAKIR'da saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürerek, sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle kentten gerçekleştirilen uçak seferlerinde de rötarlar yaşandı.

Kent merkezinde, sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak, ilerlemeye çalıştı. Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte, sis nedeniyle uçak seferlerinde de rötarlar yaşandı.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et