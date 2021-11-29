Diyarbakır'da sis etkili oldu

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp, düşük hızda ilerledi.

Kentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Elazığ, Diyarbakır-Bingöl ve Diyarbakır- Mardin kara yollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp, düşük hızda ilerledi. Sis bulutu ile kaplanan kentte bazı kişiler, fotoğraf çekip manzaranın keyfini çıkardı.