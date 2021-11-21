DİYARBAKIR'DA SİS ETKİLİ OLDU

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da yoğun sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlurfa, Diyarbakır-Elazığ ve Diyarbakır-Bingöl karayollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kayapınar ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.

Bu arada sis nedeniyle güzel manzaralar oluşturdu. Yüksek katlı yapılar ise sis bulutunun altında kaldı.