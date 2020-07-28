Diyarbakır'da sıra kavgası kamerada...Korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı
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Diyarbakır'da sıra kavgası kamerada...Korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı

Diyarbakır'da sıra kavgası kamerada.

28.07.2020 19:20 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:53

Diyarbakır'da sıra kavgası kamerada...Korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da araç muayene istasyonunda bekleyen vatandaşlar arasında sıra kavgası çıktı. Yaşanan arbedede korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan araç muayene istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aracını getiren vatandaşlar ile bir kadın arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın ardından taraflar arasnıda arbede çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda maske takılmadığı ve sosyal mesafeye uyulmayarak korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Diyarbakır'da sıra kavgası kamerada...Korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı

Kaynak: İHA

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