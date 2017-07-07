Diyarbakır'da Sinema Günlerinin Temmuz Programı Başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, düzenlediği ücretsiz sinema günleri kapsamında temmuz ayında çocuklar için "Prenses ve Kurbağa" ve "Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu", yetişkinler için de "Ekşi Elmalar" filmleri gösterime girecek.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kültür sanat çalışmaları kapsamında düzenlediği ve büyük ilgi gören ücretsiz sinema günleri, her ay gösterime giren yeni filmlerle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin, çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla başlattığı ücretsiz sinema günlerinin temmuz ayı programı belirlendi. Temmuz ayında çocuklar için animasyon türünde "Prenses ve Kurbağa" ve "Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu", yetişkinler için de "Ekşi Elmalar" filmleri, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki sinema salonlarında gösterime girecek. 8 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan sinema günlerinin programı, 30 Temmuz Pazar günü çocuk ve yetişkinlere yönelik yapılacak gösterimlerle sona erecek. - DİYARBAKIR