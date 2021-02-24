Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

24.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:25
Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi 4002 Sokak'ta Seyithan Yılmaz (51), uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada, arazide tek başına oturduğu esnada Yılmaz'a bir araçtan inen zanlının silahla ateş ettiğini, sonra araca binerek olay yerinden kaçtığını belirledi.

Plakası tespit edilen araç, Diclekent Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde park halinde bulundu. Aracın içerisinde olduğu değerlendirilen Ö.Ö, Y.Ö. ve İ.Ö. yakalandı.

Araçta yapılan aramada, pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Yılmaz ile zanlılar arasında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde araziden kaynaklı husumet olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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