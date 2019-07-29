Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde, M.N (45) ile kimlikleri henüz bilinmeyen iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.N, açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

M.N, 112 Acil Servis ekiplerince Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA