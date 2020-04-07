Diyarbakır'da silahlı kavgada top oynayan çocuk ile birlikte 3 kişi yaralandı
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Diyarbakır, 3. Sayfa

Diyarbakır'da silahlı kavgada top oynayan çocuk ile birlikte 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavgada, evinin önünde top oynayan çocuk ile birlikte 3 kişi yaralandı.

07.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:19
Diyarbakır'da silahlı kavgada top oynayan çocuk ile birlikte 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavgada, evinin önünde top oynayan çocuk ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ismi öğrenilemeyen bir şahıs, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda evinin kapısının önünde top oynayan 12 yaşındaki H.K. pompalı tüfeğin saçmasının isabet etmesi nedeni ile yaralandı. Açılan ateş sonucunda kimliği öğrenilemeyen bir kişi silahla, bir kadın ise bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaya karışanların yakalanması için inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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