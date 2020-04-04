Diyarbakır'da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü Diyarbakır'da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü Diyarbakır'da bir evde bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Diyarbakır'da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir evde bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan İpek apartmanının 5'inci katında meydana geldi. Evde bulunan ve arkadaş oldukları öğrenilen iki kişi arasında tartışma yaşandı. Bir anda büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler, yaralının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz şahısın cenazesi otopsi işlemleri için Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kavganın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA