Diyarbakır'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
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Diyarbakır'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

01.02.2021 20:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:54
Diyarbakır'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ahmetli köyünde Mustafa Güner (20) ile akraba oldukları belirtilen kişiler arasında arsa meselesinden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla vurulan Mustafa Güner, hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Güner'in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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