Diyarbakır'da silahlı kavgada bir genç yaralandı
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Diyarbakır'da silahlı kavgada bir genç yaralandı

26.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:49
Diyarbakır'da silahlı kavgada bir genç yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, bir genç yaralandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, bir genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi 23. Sokak'ta meydana gelen silahlı kavgada, 23 yaşındaki V.K.A. ayağından yaralandı.

V.K.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polisin, kavgaya karışanların yakalanması amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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