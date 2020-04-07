Diyarbakır'da silahlı kavga, evinin önünde top oynarken yaralandı
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Diyarbakır, kavga, 3. Sayfa

Diyarbakır'da silahlı kavga, evinin önünde top oynarken yaralandı

Diyarbakır'da silahlı kavga, evinin önünde top oynarken yaralandı Diyarbakır'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavgada, evinin önünde top oynayan çocuk ile birlikte 3 kişi yaralandı.

07.04.2020 21:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:47
Diyarbakır'da silahlı kavga, evinin önünde top oynarken yaralandı

Diyarbakır'da silahlı kavga, evinin önünde top oynarken yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavgada, evinin önünde top oynayan çocuk ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ismi öğrenilemeyen bir şahıs, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda evinin kapısının önünde top oynayan 12 yaşındaki H.K. pompalı tüfeğin saçmasının isabet etmesi nedeni ile yaralandı. Açılan ateş sonucunda kimliği öğrenilemeyen bir kişi silahla, bir kadın ise bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaya karışanların yakalanması için inceleme başlattı.

Diyarbakır'da silahlı kavga, evinin önünde top oynarken yaralandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Diyarbakır'da silahlı kavga, evinin önünde top oynarken yaralandı
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