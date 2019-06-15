Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 100. sokakta 17 yaşındaki Ercan K. silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Ercan K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı öğrenen Ercan K'nın yakınları, Girne Caddesinde araçla seyir halinde olan ve saldırıyı yaptıklarını iddia ettikleri Mehmet K. ile Musa K'ya silahlı saldırıda bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Musa K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı esnasında seken kurşunların isabet etmesinden dolayı yaralanan N.A'da hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA