Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

27.09.2019 21:36
Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri çevreden delil topladı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et