Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri çevreden delil topladı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.