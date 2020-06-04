Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 ölü, 11 yaralı
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 ölü, 11 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 ölü, 11 yaralı Olayda yaralıları taşıyan araç ise takla atarak kaza yaptı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

04.06.2020 00:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 00:31

Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 ölü, 11 yaralı

Olayda yaralıları taşıyan araç ise takla atarak kaza yaptı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında arazi meselesinden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hülya K., Mehmet K. ve Nuri K. hayatını kaybederken 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan yaralıları taşıyan araç yolda takla attı. Her iki olayda yaralananlar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatırken, özel harekat ekipleri etten duvar ördü. Ölenlerin ve yaralananların yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 ölü, 11 yaralı

Kaynak: İHA

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